Финал для всех: как кубки Лиги чемпионов путешествовали Украиной

Рассказываем, где успели побывать кубки Лиги чемпионов до финальных матчей.

До финала Лиги чемпионов на НСК Олимпийский чуть меньше двух недель, а главный клубный евро трофей побывал в шести городах Украины и даже перевыполнил программу.

Редакция iSport.ua предлагает ознакомится с маршрутом Федерации футбола Украины во главе с Андреем Павелко, который покажет, где побывал кубок Лиги чемпионов.

Прибытие

Кубки мужской и женской Лиги чемпионов доставили в Украину 21-го апреля. В этот же день амбассадоры киевского финала Андрей Шевченко и Ия Андрущак под аккомпанемент фанфар и конфетти пронесли трофеи центром Киева, вручив меру столицы Виталию Кличко и главе ФФУ Андрею Павелко.

Публикация от ФФУ/FFU (@ffukraine) 21 Апр 2018 в 2:57 PDT

Турне

По разработанной программе кубки после прибытия в Киев отправились в турне городами Украины: Мариуполь, Днепр, Харьков, Одесса и Львов, после чего их снова доставили в столицу.

В местах назначения выстраивались километровые очереди желающих сфотографироваться с трофеями, а многие признавались, что дотронуться к кубку, которые поднимали в свое время легенды европейского футбола – ничто иное, как детская мечта.

В ФФУ решили совместить приятное с полезным и подарить местным детским академиям футбольные мячи, однако не те, какими играют в Лиге чемпионов, а обычные от Федерации.

"Кубки Лиги чемпионов – для всех"

Андрей Павелко решил перевыполнить план турне, дополнив его новыми местами. Перед тем, как трофеи привезли в Мариуполь, их "по дороге" решили привезти в Херсон и областной городок Берислав, где базируется симферопольская Таврия. По словам главы ФФУ, доставка трофеев игрокам Таврии и воспитанникам местных академий – почетная миссия, которая поддержит футболистов, вынужденных покинуть Крым.

Большой резонанс и недоумения в соцсетях и в СМИ вызвали фотографии Андрея Павелко с кубком мужской Лиги чемпионов в одной из церквей Днепра. Глава ФФУ не нашел в этом ничего экстраординарного, заявив: "Мы шли пешком с кубком, проходили мимо православной церкви Киевского патриархата, – нас пригласил настоятель, отец Виталий".

Местные жители в соцсетях отметили, что Павелко привез трофей к "криминальному авторитету" города и по совместительству своему куму, который стоит справа от настоятеля церкви.

Также в Днепре "ушастый" побывал в больнице имени Мечникова, где реабилитацию проходят солдаты, пострадавшие в войне на востоке Украины.

Апогеем "приключений" трофея можно смело назвать кадры, на которых дочери Павелко держат и позируют с Кубком европейских чемпионов.

Падчерица главы Федерации Лиза Чаус выгрузила в свой Instagram фотографии, где целует кубок на заднем кресле автомобиля. После того, как снимки разошлись Сетью, аккаунт девочки удалили.

Также фотографией с кубком похвасталась и старшая дочь Павелко, Анастасия. Похоже, что девушка решила сделать памятное фото в кабинете отца, однако подобная акция не понравилась болельщикам, которые засыпали Анастасию гневными комментариями.

Публикация от Anastasia🐯 (@anastasia_pavelko7777) 3 Май 2018 в 6:23 PDT

Напомним, что финал Лиги чемпионов, в котором сойдутся Реал и Ливерпуль пройдет 26-го мая в Киеве на НСК Олимпийский.

Читайте также, как НСК Олимпийский готовится принять финал Лиги чемпионов.

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