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Финал ЛЧ в Киеве: как Олимпийский готовится принимать главный матч сезона

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Мы проверили, насколько киевская арена готова принять матч Реал - Ливерпуль.
Олимпийский готовится принимать финал Лиги чемпионов
Олимпийский готовится принимать финал Лиги чемпионов
iSport.ua

Совсем немного осталось до самого ожидаемого матча этого сезона - финала Лиги чемпионов. Через две недели Киев будет встречать тысячи болельщиков мадридского Реала и Ливерпуля из разных уголков Европы и сотни журналистов. Все они встретятся на главной арене страны - НСК Олимпийский. Мы отправились на стадион, чтобы проверить, не ударит ли в грязь лицом киевский стадион.

О том, что арена примет финал Лиги чемпионов становится понятно еще на подходе к стадиону - об этом говорят огромные баннеры на фасаде Олимпийского с логотипами клубов-финалистов и Кубком Лиги чемпионов.

Внутри стадиона кипит работа, строители то и дело носят лестницы из одного зала в другой, заканчивая косметические работы, а операторы снимают сюжеты и ищут удачные ракурсы.

Что касается самого стадиона, то его ждут некоторые изменения.

Во-первых, пресс-ложу необходимо было расширить из-за большого ажиотажа вокруг матча со стороны СМИ, что понятно. Но сделать это возможно было только жертвуя зрительскими местами. 

Расширенная ложа для прессы
Расширенная ложа для прессы

Кроме того, на юго-западной угловой трибуне сейчас монтируют платформу для трансляторов, чтобы обеспечить возможность сделать студии с видом на стадион. И это тоже за счет зрительских трибун.

Платформа для трансляторов в процессе монтирования
Платформа для трансляторов в процессе монтирования

Так, стадион лишится определенного числа мест, в пользу того, чтобы зрители, которые остануться дома смогли увидеть качественную картинку, а ведь таких куда больше, чем то количество, которое вмещает Олимпийский.

Кстати, говоря о картинке, стоит отметить, что снимать все это грандиозное действо с разных ракурсов будут 40 камер, передающих изображение, в том числе, в качестве HD и 4К.

Нам удалось заглянуть и в одну из раздевалок. Окончательный порядок там еще не наведен, но ничего особенного в ней нет - места для переодевания, тактические доски, телевизор, уборные и душевые.

Несмотря на некоторые недочеты, мы уверены, что 26 мая болельщики, футболисты и журналисты увидят стадион  в полной готовности. Ведь на то, чтобы привести стадион в окончательный порядок еще есть две недели, и, уверены, организация будет на высшем уровне. Кроме того, подобные мероприятия и Киев, и Олимпийский в частности, принимает не впервые, а значит опыт есть.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов Реал - Ливерпуль состоится в Киеве 26 мая на НСК Олимпийский.

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Теги: Лига Чемпионов, финал Лиги Чемпионов, НСК Олимпийский
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