Tayanna выступит на финале Лиги чемпионов среди женщин

Украинская поп-звезда выступит перед началом финального матча женской Лиги чемпионов.

Украинская поп-звезда Tayanna выступит на церемонии открытия финала женской Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

"Моя мечта стала реальностью, ведь я выступлю у себя на родине перед таким важным мероприятием, – сказала Татьяна Решетняк. – С нетерпением жду возможности сделать шоу и стать частью такого замечательного представления. Такой шанс выпадает раз в жизни".

Напомним, финал Лиги чемпионов среди женщин пройдет 24 мая в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. За главный трофей турнира будут бороться Вольфсбург и Лион.

Ранее сообщалось о том, что Дуа Липа откроет финал мужской Лиги чемпионов.

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