Киевское Динамо второй год подряд будет пытаться пройти в группу Лиги чемпионов через квалификацию.

После сыгранного предпоследнего тура чемпионата Украины определились участники еврокубков от нашей страны на следующий сезон. Шахтер, как чемпион, автоматически отправиться в групповой этап Лиги чемпионов, а вот вице-чемпион Динамо второй год подряд будет стартовать в квалификации.

Стоит напомнить, что начиная с сезона-2018/19 значительно меняется формат Лиги чемпионов. В основной сетке выступят все те же 32 клуба, но теперь в группу автоматически попадут 26 команд (раньше было 22).

Из-за этого меняется система отбора. Динамо попадает в Путь представителей лиг и если раньше там разыгрывалось пять путевок в групповой этап Лиги чемпионов, то сейчас только две.

Эти два места будут разыграны в три этапа. На первом из них выступят шесть команд — вторые призеры Турции, Чехии, Швейцарии, Голландии, Греции и Австрии. На втором этапе к тройке победителей присоединятся представители Франции, России, Португалии, Украины и Бельгии. Они образуют четыре пары. Их победители сыграют между собой, определив два участника группового этапа.

На данный момент известно, что через Путь представителей лиг в группу ЛЧ будут пробиваться киевское Динамо, швейцарский Базель, голландский Аякс, австрийский Штурм, греческий ПАОК, португальская Бенфика и российский Спартак.

Под вопросом участник от Турции, где на второе место сразу четыре претендента (Галатасарай, Истамбул Башахшехир, Бешикташ и Фенербахче), Чехии (два тура до конца второй тут может оказаться одна из пяти команд), Бельгии (Стандарт или Андерлехт) и Франции.

Интересная ситуация с третьей командой Франции. Тут за тур до конца третьей может стать Монако, Лион или Марсель. Интриги добавляет то, что Марсель может выиграть Лигу Европы и попасть напрямую в групповой этап Лиги чемпионов. Если Лигу Европы выиграет Атлетико, то в группу попадет представитель шестой страны в рейтинге стран, а это как раз Франция. Поэтому условному Лиону нужно болеть против Марселя в финале Лиги Европы. Против Марселя стоит болеть и Динамо – тогда на одного соперника в квалификации будет меньше.

Если говорить о посеве, то у Динамо клубный коэффициент меньше, чем у Базеля и Бенфики, а значит в первой для себя жеребьевке киевляне будут сеяными, а вот в раунде плей-офф украинский клуб будет сеяным только при условии вылета Базеля или Бенфики.

Стоит также уточнить, что если Динамо проиграет – хоть сразу, хоть на финальном этапе квалификации – ему гарантировано место в групповом этапе Лиги Европы.

Виталий Володько, iSport.ua