Организаторы финала Лиги чемпионов в Киеве собрались нарушить традицию

В УЕФА с уважением отнеслись к решению киевских властей.

Над НСК Олимпийский салюта не будет Getty Images

Во время проведения финала Лиги чемпионов в Киеве на НСК Олимпийский не будут запускать фейерверки. Об этом сообщил замглавы КГГА Алексей Резников в эфире телеканал Прямой.

"Правилами и традициями Лиги чемпионов предусмотрен праздничный фейерверк в городе. Организаторы спросили у нас на это разрешение.

Им объяснили, что осенью 2014 Киеврада приняла решение об ограничении в столице праздничных фейерверков до завершения антитеррористической операции. В УЕФА с уважением отнеслись к такому ограничению, - пояснил Резников.

Ранее стало известно, сколько Киев потратит на финал Лиги чемпионов.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов, в котором мадридский Реал померяется силами с Ливерпулем, пройдет 26-го мая в Киеве на НСК Олимпийский.

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