Организаторы финала Лиги чемпионов в Киеве собрались нарушить традицию
Во время проведения финала Лиги чемпионов в Киеве на НСК Олимпийский не будут запускать фейерверки. Об этом сообщил замглавы КГГА Алексей Резников в эфире телеканал Прямой.
"Правилами и традициями Лиги чемпионов предусмотрен праздничный фейерверк в городе. Организаторы спросили у нас на это разрешение.
Им объяснили, что осенью 2014 Киеврада приняла решение об ограничении в столице праздничных фейерверков до завершения антитеррористической операции. В УЕФА с уважением отнеслись к такому ограничению, - пояснил Резников.
Ранее стало известно, сколько Киев потратит на финал Лиги чемпионов.
Напомним, финальный матч Лиги чемпионов, в котором мадридский Реал померяется силами с Ливерпулем, пройдет 26-го мая в Киеве на НСК Олимпийский.
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