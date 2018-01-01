Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Организаторы финала Лиги чемпионов в Киеве собрались нарушить традицию

Комментариев: 0
В УЕФА с уважением отнеслись к решению киевских властей.
Над НСК Олимпийский салюта не будет
Над НСК Олимпийский салюта не будет
Getty Images

Во время проведения финала Лиги чемпионов в Киеве на НСК Олимпийский не будут запускать фейерверки. Об этом сообщил замглавы КГГА Алексей Резников в эфире телеканал Прямой.

"Правилами и традициями Лиги чемпионов предусмотрен праздничный фейерверк в городе. Организаторы спросили у нас на это разрешение.

Им объяснили, что осенью 2014 Киеврада приняла решение об ограничении в столице праздничных фейерверков до завершения антитеррористической операции. В УЕФА с уважением отнеслись к такому ограничению, - пояснил Резников.

Ранее стало известно, сколько Киев потратит на финал Лиги чемпионов.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов, в котором мадридский Реал померяется силами с Ливерпулем, пройдет 26-го мая в Киеве на НСК Олимпийский.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: финал Лиги Чемпионов, футбол, салют, Киев, НСК Олимпийский
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь