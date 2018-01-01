Салах: Сравнения с Роналду и Месси меня не радуют

Полузащитник Ливерпуля Мохамед Салах чувствует себя некомфортно, когда его сравнивают с лучшими игроками последнего десятилетия.

Лидер Ливерпуля и сборной Египта Мохамед Салах рассказал, что он думает о сравнении его с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

"Не скажу, что меня радуют сравнения с Роналду и Месси. Каждый из них играет на топ-уровне уже 10-11 лет. Их выступления стабильны. Мне же сейчас нужно сохранить свою игру на высоком уровне в течение многих сезонов. Надеюсь, мне это удастся.

"Криштиану и Лионель – отличные игроки. Надеюсь, однажды подобные сравнения начнут приносить мне радость", – подытожил Мохаммед в интервью телеканалу ON E.

Напомним, Салах встретится лицом к лицу с Криштиану Роналду в финале Лиги чемпионов.

Напомним, что финал Лиги чемпионов Реал Мадрид – Ливерпуль состоится 26 мая в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Отметим, что на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид – Ливерпуль, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

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