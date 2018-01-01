Салах: Я счастлив быть в Ливерпуле, это только начало

Мохамед Салах рассказал, насколько рад быть в стане "красных".

Египетский нападающий Ливерпуля Мохамед Салах заявил, что имеет амбиции на будущее в клубе и считает, что нынешний успешный сезон - это только начало.

"Я очень счастлив быть здесь. Все хорошо, я всем очень доволен. У меня есть амбиции на будущее с Ливерпулем.

Все видят, что мы провели отличный сезон, попали в финал Лиги чемпионов. Все рады. И это только начало", – цитирует Салаха Bleacher Report.

Ранее iSport.ua писал о семи интересных фактах о Мохамеде Салахе.

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