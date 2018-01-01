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Клопп: Мы должны выиграть финал, чтобы о нас говорили через 500 лет

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Юрген Клопп пока не думает о финальном матче Лиги чемпионов против мадридского Реала.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

В финале Лиги чемпионов Ливерпуль встретится с мадридским Реалом в Киеве 26 мая. Но мысли главного тренера "красных" пока заняты другим матчем. Однако Клопп отметил, что его команде необходимо победить, чтобы о ней вспоминали через 500 лет. 

"Я пока не могу думать о финале Лиги чемпионов, потому что все мои мысли сейчас заняты игрой с Брайтоном. Победа в этом поединке обеспечит нам участие в самом престижном европейском клубном турнире на следующий сезон.

Но после поединка в АПЛ у нас будет две недели, чтобы подготовиться к финалу Лиги чемпионов. Мы должны выиграть его, чтобы о нас вспоминали через 500 лет", - цитирует Клоппа goal.com.

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Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов, финал Лиги Чемпионов
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