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УЕФА намерен наказать Буффона за оскорбление арбитра после матча с Реалом

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Джанлуиджи Буффон понесет наказание за высказывание в адрес Майкла Оливера.
Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффон
Getty Images

УЕФА может наказать Джанлуиджи Буффона за резкие высказывание в адрес арбитра Майкла Оливера после невыхода в полуфинал Лиги чемпионов в противостоянии с мадридским Реалом.

Буффон на последних секундах четвертьфинального матча на Сантьяго Бернабеу получил красную карточку за резкую реакцию на действия Майкла Оливера, который поставил пенальти в ворота Ювентуса. 

После матча капитан "Старой синьоры" заявил, что у Оливера мусорная корзина вместо сердца

УЕФА обвиняет Буффона по двум пунктам – за прямую красную карточку и нарушение общих принципов поведения. Дисциплинарный комитет рассмотрит дело 31 мая, говорится на официальном сайте организации. 

Добавим, что Буффон по окончании нынешнего сезона может закончить карьеру футболиста.

Ранее сообщалось, что полиция предоставила охрану Майклу Оливеру из-за угроз со стороны болельщиков Ювентуса.

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Теги: футбол, Джанлуиджи Буффон, Ювентус, Реал, УЕФА, Майкл Оливер
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