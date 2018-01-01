Стало известно, сколько Киев потратит на финал Лиги чемпионов

В финале Лиги чемпионов встретятся мадридский Реал и Ливерпуль.

Финальным матч Лиги чемпионов, в котором мадридский Реал померяется силами с Ливерпулем пройдет 26-го мая в Киеве на НСК Олимпийский.

По подсчетам издания AS, проведение финала Лиги чемпионов обойдется столице Украины в 870 тысяч евро. Испанские журналисты считают, что основной упор организаторы сделают на безопасность в дни финала.

Отмечается, что в Киев приедут 140 тысяч болельщиков, половина которых заполнять чашу НСК Олимпийского.

Из положительных моментов издание AS отметило, что в городе достаточно наружной рекламы, которая связана с финалом Лиги чемпионов.

Ранее президент ФФУ Андрей Павелко заявил, что Киев был дважды близок к тому, чтобы остаться без финала главного клубного турнира Европы.

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