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Стало известно, сколько Киев потратит на финал Лиги чемпионов

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В финале Лиги чемпионов встретятся мадридский Реал и Ливерпуль.
Стало известно, сколько Киев потратит на финал Лиги чемпионов
uefa.com

Финальным матч Лиги чемпионов, в котором мадридский Реал померяется силами с Ливерпулем пройдет 26-го мая в Киеве на НСК Олимпийский. 

По подсчетам издания AS, проведение финала Лиги чемпионов обойдется столице Украины в 870 тысяч евро. Испанские журналисты считают, что основной упор организаторы сделают на безопасность в дни финала. 

Отмечается, что в Киев приедут 140 тысяч болельщиков, половина которых заполнять чашу НСК Олимпийского. 

Из положительных моментов издание AS отметило, что в городе достаточно наружной рекламы, которая связана с финалом Лиги чемпионов.

Ранее президент ФФУ Андрей Павелко заявил, что Киев был дважды близок к тому, чтобы остаться без финала главного клубного турнира Европы.  

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, финал Лиги Чемпионов, Реал, Ливерпуль, Киев, НСК Олимпийский
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