Тренер Тоттенхэма желает победы Реалу в ЛЧ из-за соперничества с Ливерпулем в АПЛ

Маурисио Почеттино хочет, чтобы Ливерпуль потерпел поражение в финальном матче Лиги чемпионов.

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино поделился своими ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов между Реалом и Ливерпулем, который состоится 26 мая в Киеве.

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"Думаю, что фаворитом этой встречи является мадридский Реал. И я хочу, чтобы они победили, ведь Ливерпуль является нашим принципиальным соперников в чемпионате Англии", - приводит слова Почеттино 101 Great goals.

Ранее сообщалось, где в Киеве будут жить игроки Реала и Ливерпуля во время финала Лиги чемпионов.

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