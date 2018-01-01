Тренер Тоттенхэма желает победы Реалу в ЛЧ из-за соперничества с Ливерпулем в АПЛ
Маурисио Почеттино хочет, чтобы Ливерпуль потерпел поражение в финальном матче Лиги чемпионов.
Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино поделился своими ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов между Реалом и Ливерпулем, который состоится 26 мая в Киеве.
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"Думаю, что фаворитом этой встречи является мадридский Реал. И я хочу, чтобы они победили, ведь Ливерпуль является нашим принципиальным соперников в чемпионате Англии", - приводит слова Почеттино 101 Great goals.
Ранее сообщалось, где в Киеве будут жить игроки Реала и Ливерпуля во время финала Лиги чемпионов.
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