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Клопп: Матч с Брайтоном важнее финала Лиги чемпионов

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Ливерпулю нужно выигрывать у Брайтона, чтобы гарантировать себе место в ЛЧ.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп подчеркнул важность предстоящего матча с Брайтоном, на кону которого стоит выход в Лигу чемпионов.

"Пока мы не гарантировали себе участия в Лиге чемпионов на сто процентов, последняя игра будет для нас самой важной в сезоне. Если мы обыграем Брайтон, то попадем в Лигу чемпионов.

Нам предстоит выполнить еще много работы. Но у меня нет проблем с этим. Дело не в том, что мы проиграли Челси. Все игры, в которых мы потеряли очки, имеют значение. Например, поединки с Тоттенхэмом и Эвертоном.

Такова наша ситуация. У нас нет проблем с тем, чтобы сыграть в последнем матче. Нам в любом случае нужно будет выйти на поле, просто сейчас мы должны победить. Все просто.

Сейчас никто не думает о финале Лиги чемпионов. Еще не пришло время. Ливерпуль сосредоточен на матче с Брайтоном", – цитирует Клоппа Sky Sports.

Напомним, в финале Лиги чемпионов Ливерпуль встретится с мадридским Реалом. Матч пройдет 26 мая в Киеве на НСК Олимпийский. 

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Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, Брайтон, Реал, Лига чемпионов
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