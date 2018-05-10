Британских фанатов предупредили, что в Киеве нападают на иностранцев

Болельщиков просят остерегаться расистов и грабителей.

Посольство Британии в Киеве составило список советов для болельщиков, которые посетят финал Лиги чемпионов, сообщает ua.news.

"Большинство поездок в Украину не вызывают сложностей, однако были случаи насильственных нападений на иностранных граждан в Киеве и некоторые из них могли произойти на расовой почве, поэтому проявите особую осторожность и будьте бдительными все время», — говорится в предупреждении посольства для туристов.

Как и в любом другом городе, остерегайтесь карманников и грабителей сумок в аэропортах, на железнодорожных станциях, в районе центра города, на стадионе и во время пользования общественным транспортом. Держите ценные вещи и кошельки в поле зрения", — говорится в сообщении.

Напомним, финал Лиги чемпионов пройдет на НСК Олимпийский 26 мая. За трофей главного еврокубка поборются Ливерпуль и Реал.

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