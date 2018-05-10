Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Британских фанатов предупредили, что в Киеве нападают на иностранцев

Комментариев: 0
Болельщиков просят остерегаться расистов и грабителей.
Фанаты Ливерпуля
Фанаты Ливерпуля
Getty Images

Посольство Британии в Киеве составило список советов для болельщиков, которые посетят финал Лиги чемпионов, сообщает ua.news.

"Большинство поездок в Украину не вызывают сложностей, однако были случаи насильственных нападений на иностранных граждан в Киеве и некоторые из них могли произойти на расовой почве, поэтому проявите особую осторожность и будьте бдительными все время», — говорится в предупреждении посольства для туристов.

Как и в любом другом городе, остерегайтесь карманников и грабителей сумок в аэропортах, на железнодорожных станциях, в районе центра города, на стадионе и во время пользования общественным транспортом. Держите ценные вещи и кошельки в поле зрения", — говорится в сообщении. 

Напомним, финал Лиги чемпионов пройдет на НСК Олимпийский 26 мая. За трофей главного еврокубка поборются Ливерпуль и Реал. 

Читайте также, что известно о фанатах Реала и Ливерпуля

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Реал, Ливерпуль, Британия, Киев, НСК Олимпийский, Лига Чемпионов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  10.05.2018, 17:21
Оценка:  0
гость
"в Киеве нападают на иностранцев"

- Эта тема - отстой
- Сейчас модная тема - отстрел "братьев из кацапстана" на юго-востоке
- Если британские братья захотят принять участие в сафари на кацапов, - ласкаво просимо!!!
PS Мясо и шкуры, в качестве трофеев, можно забирать с собой
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь