Мохамед Салах: 7 интересных фактов о египетском Месси

Лидер Ливерпуля Мохамед Салах приедет в Киев на финал Лиги чемпионов.

Английский Ливерпуль последние 10 лет переживает не лучшие для себя времена. С 2009 года британцы только два раза играли в Лиге чемпионов, но оба раза не вышли из группы. И вот сейчас хорошие времена к легендарному клубу возвращаются – клуб Юргена Клоппа вышел в финал Лиги чемпионов.

Нынешний Ливерпуль выделяется в первую очередь атакой, где есть Фирмино, Мане, но главной звездой команды является Мохамед Салах.

Является поклонником Мохамеда Али

Неизвестно, назвали ли Салаха в честь легендарного боксера или нет, но его поклонником футболист является. Его карьеру также можно сравнить с Али – неудачный период в Челси стал нокдауном, после которого Али стал “порхать как бабочка и жалить как пчела“ со своими 43 голами в этом сезоне.

Проблемы из-за поцелуя

Первым европейским клубом Салаха стал швейцарский Базель. После первого сезона Мохамед получил приз лучшему молодому игроку Швейцарии, а на гала-вечере поцеловал в щеку девушку, вручавшую приз.

Это вызвало серьезный скандал в Египте, где из него сделали рисовали аморальным ненавистником традиционных ценностей. Салах только удивлялся реакции: “Где бы я ни был в Швейцарии, мне аплодируют, а в тоже время египетские фанаты ненавидят меня“.

Чудо Египта

Сейчас в Египте Салах сродни чуда. Он вывел сборную на ЧМ-2018 - первый за 28 лет чемпионат мира для страны и окончательно превратился в героя нации. Он бьет рекорды АПЛ по результативности, соревнуется с Месси и Роналду, уже стал лучшим игроком Африки и лучшим игроком АПЛ. Его боготворят на каждом шагу в стране.

Салах очень заботится о родной деревне Нагриг. Он не ограничивается денежными переводами, а построил там школу, крытое футбольное поле и закупил оборудование для спортзала.

В конце 2017 года Салах совершил еще один сильный поступок – спас местную валюту. Когда чиновники признались, что египетскому фунту срочно требуется поддержка иностранной валюты, Салах откликнулся одним из первых и отдал государству 210 тысяч британских фунтов.

При этом, он скромен. После того, как он вывел Египет на ЧМ-2018, местный бизнесмен пообещал подарить футболисту виллу, но тот отказался, попросив помочь своей деревне.

“Откосил“ от армии

В 2014 году будущее Салаха в футболе стало под вопросом, когда образовательная программа, согласно которой он мог быть за границей, закончилась. Мохамед согласно египетскому законодательству должен был отдать долг родине и пройти воинскую службу.

На тот момент Салах уже играл за Челси и его вопрос решался на совещании, в котором участвовали премьер-министр страны, министр образования и главный тренер национальной команды. В итоге было принято разумное решение разрешить Салаху продолжить карьеру игрока.

Место на поле выпросил слезами

В детстве Салах защищал цвета местной команды Эль-Мовкалун, где играл левого защитника. Добираться на тренировки приходилось с пересадками – пятью автобусами. И так пять дней в неделю в течении четырех лет, но футбол Мохамед любил, а еще любил забивать.

После одного из матчей с прямым конкурентом, который команда Сахала выиграла 4:0, в раздевалке праздновали все, кроме Мо. Он плакал, потому что в таком важном матче не забил. Тогда тренер перевел Салаха в атаку. Получилось неплохо – в командах U16 и U17 Салах настрелял 35 мячей.

Мохамеда называют “египетским Месси“ за физиологическое сходство и похожую манеру игры, но, что интересно, ему больше нравится Роналду. Потому что он работает над собой так, как никто другой.

Поменял имя дочери из-за казино

Салах – очень верующий человек. Он после каждого гола поднимает руки к Всемогущему и даже при 35-градусной жаре отказывался пить во время перерыва на водопой – из-за Рамадана. Питание в клубной столовой в Базеле тоже выстроил по своей вере.

А еще Мохамед дочку назвал Маккой. Изначально он хотел назвать ее в честь Мекки – города, куда хотел совершить паломничество, – а потом подумал, что имя девочки будет созвучно с названием сети казино “Мекка Бинго“, а в исламе азартные игры запрещены. Поэтому он решил изменить написание имени дочери.

Быстрый, как ракета

Салах - один из самых скоростных спортсменов в современном футболе. В карточке видеоигры FIFA 18 у Мохамеда рекордный показатель в графе “скорость“ – 99, что больше, чем у Криштиану Роналду.

В прошлом году компания beIN Sports провела специальное исследование и пришла к выводу, что он примерно так же быстр, как и Усейн Болт. Проведенные замеры показали, что он преодолевает 70 метров за 7 секунд, при этом бежит ведь по траве, а не по особому покрытию, в бутсах, а не в шиповках, и не по прямой.

Однажды Салах заявил, что хочет стать лучшим египетским футболистом в истории и упорно работает над этим. На данный момент за мечтой Салах бежит быстрее, чем за деньгами. Если так будет продолжаться, то он легко может стать лучшим футболистом в истории Африки. Как минимум…

Виталий Володько, iSport.ua