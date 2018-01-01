Ибрагимович "затролил" Месси после просьбы сравнить себя с аргентинцем

Златан Ибрагимович искусно подколол Лионеля Месси.

Златан Ибрагимович, выступающий ныне за Лос-Анджелес Гэлакси, мастерский подколол лидера каталонской Барселоны Лионеля Месси.

На вопрос журналиста, какая разница между ним и аргентинцем Златан не растерялся и ответил в своем стиле:

"На самом деле, нет никакой разницы. Мы будем наблюдать за финалом Лиги чемпионов по телевизору", – пошутил швед.

Journalist: "What's the difference between you and Messi?"



Zlatan Ibrahimovic: "Actually, there's no difference. We'll both watch the Champions League final on TV." pic.twitter.com/i4UKcb1k2E — Footy Humour (@FootyHumour) 8 мая 2018 г.

Напомним, что Барселона не сумела пройти римскую Рому в четвертьфинале и покинула Лигу чемпионов.

Ранее Поль Погба решил подколоть Ибрагимовича, продемонстрировав свои навыки с кикбоксинга.

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