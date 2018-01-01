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Ибрагимович "затролил" Месси после просьбы сравнить себя с аргентинцем

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Златан Ибрагимович искусно подколол Лионеля Месси.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Златан Ибрагимович, выступающий ныне за Лос-Анджелес Гэлакси, мастерский подколол лидера каталонской Барселоны Лионеля Месси. 

На вопрос журналиста, какая разница между ним и аргентинцем Златан не растерялся и ответил в своем стиле:

"На самом деле, нет никакой разницы. Мы будем наблюдать за финалом Лиги чемпионов по телевизору", – пошутил швед.

Напомним, что Барселона не сумела пройти римскую Рому в четвертьфинале и покинула Лигу чемпионов. 

Ранее Поль Погба решил подколоть Ибрагимовича, продемонстрировав свои навыки с кикбоксинга. 

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Теги: футбол, Златан Ибрагимович, Лионель Месси, Лига Чемпионов
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