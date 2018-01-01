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Роналду, Иско и Карвахаль вернутся в строй к финалу Лиги чемпионов

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Зидан рассказал, успеют ли восстановиться ключевые игроки к финалу ЛЧ.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан оценил состояние травмированных игроков команды.

"Все будет хорошо, – сказал француз на пресс-конференции. – Роналду, Иско и Карвахаль вернутся в строй к финалу Лиги чемпионов. Уверен, они будут готовы на 150%.

Нет, я не готов назвать дату возвращения, но надеюсь, что все они сыграют в заключительном туре примеры против "Вильярреала", – цитирует Зидана Goal.

Напомним, Роналду получил травму лодыжки, забивая гол в ворота Барселоны (2:2).

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Теги: Зинедин Зидан, Реал Мадрид, Барселона, Лига чемпионов, Криштиану Роналду, Иско, Дани Карвахаль
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