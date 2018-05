Финал ЛЧ в Киеве: что известно о болельщиках Реала и Ливерпуля

В конце мая столицу Украины оккупируют футбольные болельщики.

В субботу, 26 мая, в Киеве пройдет историческое для Украины событие – финал Лиги чемпионов.

В связи с этим наша столица готовится встречать гостей. Финалистам главного клубного турнира Европы предоставили квоту по 17 тысяч билетов, а это означает, что Киев должны посетить не менее 34 тысяч болельщиков Реала и Ливерпуля (хотя, по факту, их количество будет значительно большим).

В связи с наплывом иностранных болельщиков мы решили разобраться в том, чем известны фанаты обеих клубов-финалистов и чего стоит от них ожидать на улицах Киева и на стадионе во время матча.

Ливерпуль

Самые известные ультрас: The Urchins, R.R.S. Runcorn Riot Squad.

Пожалуй, одни из самых известных фанатов, как минимум, в Европе – это болельщики английского Ливерпуля.

В первую очередь потому что, если вы хотя бы немного интересуетесь футболом, то вам должна быть знакома вот эта песня, которая безусловно прозвучит и на НСК Олимпийский в Киеве перед стартом финала Лиги чемпионов:

Всемирно-известный гимн болельщиков "You’ll never walk alone" – неизменный атрибут любого матча с участием мерсисайдского клуба. С этой песней, кстати, связан один из наиболее драматических эпизодов в истории современного футбола, который произошел в 2005 году и получил неофициальное название The Miracle ("Чудо").

Тогда в финале Лиги чемпионов, который проходил в турецком Стамбуле, встретились Ливерпуль и итальянский Милан, за который на тот момент играл Андрей Шевченко.

Английский клуб вчистую проиграл первый тайм со счетом 0:3, и, казалось, что в поединке уже все решено, но в перерыве болельщики "красных" затянули знаменитый гимн, при этом свидетели этого исполнения до сих пор уверяют, что оно было особенным и "было, скорее, похоже на молитву".

После перерыва Ливерпуль сделал, казалось бы, невозможное – он сумел отыграться и в итоге победил в серии послематчевых пенальти.

Вашему вниманию видео с эмоциями той ночи:

Но на фоне драматичного хэппи энда в истории болельщиков Ливерпуля были и трагические страницы. Одна из них – это трагедия на "Эйзеле".

События, которые произошли 29 мая 1985 года, впоследствии окрестили "самым темным часом в истории УЕФА".

Во время финала Кубка европейских чемпионов (КЕЧ) между Ливерпулем и туринским Ювентусом на стадионе Эйзель в Брюсселе группа болельщиков английского клуба перелезла через разделительные ограждения, разделявшие их с болельщиками Ювентуса.

Итальянские фанаты пытались убежать с террасы стадиона, вызвав тем самым обрушения опорной стены трибуны. В результате завала погибли 39 человек, сотни болельщиков получили ранения.

В результате случившегося все английские клубы были отстранены от всех турниров под эгидой УЕФА на пять лет, Ливерпуль – на шесть (изначально 10), до сезона 1990/91.

Также 14 фанатов мерсисайдского клуба были признаны виновными в непредумышленном убийстве и осуждены на три года лишения свободы.

Еще одна трагедия, связанная с болельщиками Ливерпуля – это "Хиллсборо".

Давка, которая произошла 15 апреля 1989 года на стадионе Хиллсборо в Шеффилде во время полуфинального матча Кубка Англии по футболу между Ноттингем Форестом и Ливерпулем, повлекла смерть 96 болельщиков "красных". Всего в трагедии различные повреждения получили 766 человек.

Отметим, что англичане – очень эмоциональные фанаты, но, как показала практика, в случае доброжелательного приема они могут быть доброжелательными в ответ.

Так, во время Евро-2012 в Украине и Польше англичане запомнились интересной акцией. Фанаты организовали своеобразный ответ бывшему капитану сборной Англии Солу Кэмбеллу, призывавшему болельщиков не ехать в Украину, "где процветают расизм и бандитизм".

"Домой вы можете вернуться в гробу", – предупреждал тогда Кэмбелл.

В ответ болельщики торжественно пронесли гроб с надписью "Кэмбелл, ты ошибаешься" по улицам Донецка и во время шествия распевали песню "Сол Кэмпбелл, мы будем делать то, что хотим".

В преддверии финала многие английские СМИ пишут про Киев с опаской (например, издание The Sun утверждает, что болельщики Ливерпуля "попадут в Ад" в столице Украины). Сами болельщики критикуют цены на гостиницы, напоминая, что они не миллионеры, и вряд ли планируют надолго оставаться в Киеве.

Как отметили в киевской полиции, они сотрудничают, в том числе, с английскими правоохранителями касательно личностей наиболее буйных фанатов, что дает основания полагать, что финал обойдется без инцидентов.

Впрочем, причин ожидать какого-либо негатива от фанатов Ливерпуля на данный момент попросту нет. А вот причины полагать, что Киев и всех зрителей ждет красочное и музыкальное боление с их стороны во время предстоящего матча за титул – есть.

Реал Мадрид

Самые известные ультрас: Ultras Sur, Orgullo Vikingo.

От болельщиков Реала вряд ли стоит ожидать каких-либо неприятностей. Дело в том, что у фанатов мадридского клуба традиции боления несколько отличные от англичан. И тому есть некая предыстория.

На сегодняшний день буйных ультрас у Реала попросту нет. Наиболее известная подобная группировка – Ultras Sur – под давлением клуба, де-факто, расформирована. Именно они ранее запоминались наиболее резонансными фанатскими акциями.

Группировка, созданная в 1980 году, придерживалась ультраправых взглядов. Они устраивали беспорядки, участвовали в массовых "махачах" с ультрас Барселоны (и не только с ними), а также вывешивали символику фашистов (друзьями Ultras Sur были ультрас римского Лацио, известные аналогичными взглядами).

В апреле 1998 года случился, пожалуй, наиболее памятный эпизод с участием мадридских ультрас. Группировка сорвала полуфинальный матч Лиги чемпионов между Реалом и дортмундской Боруссией, сломав ворота на Сантьяго Бернабеу.

С тех пор клуб начал борьбу с Ultras Sur, усилив контроль и ограничив допуск на стадион участников группировки.

В итоге, Ultras Sur де-факто была расформирована. На данный момент зафиксированы попытки восстановить группировку, но количество сторонников этой идеи крайне малочисленное.

Еще одна известная группировка мадридских ультрас – это Orgullo Vikingo.

В первую очередь, они известны своими красочными представлениями на футбольных матчах. И именно представители этой группировки, судя по всему, и посетят Киев во время финального матча ЛЧ.

Orgullo Vikingo – немногочисленная, но очень креативная группировка ультрас. У них отсутствуют даже намеки на какой-либо радикализм и различные “третьи таймы".

Болельщики Реала и Ливерпуля не являются врагами. Сами по себе фанаты обеих команды – не самый худший вариант для Киева в плане безопасности на финале Лиги чемпионов.

Конечно, что всегда стоит брать во внимание эмоциональный фактор и различного рода провокации, но надежда на спокойное проведение финала в Киеве на данный момент довольно велика, а что будет по факту, посмотрим 26 мая.

Напомним, что финал Лиги чемпионов Реал Мадрид – Ливерпуль состоится 26 мая в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

