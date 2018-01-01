Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Стало известно, сыграет ли травмированный Роналду в финале ЛЧ

Комментариев: 0
У Криштиану Роналду диагностировано растяжение связок.
Криштиану Роналду травмировался в матче с Барселоной
Криштиану Роналду травмировался в матче с Барселоной
Getty Images

Нападающий Реала Криштиану Роналду сможет сыграть против Ливерпуля в финале Лиги чемпионов в Киеве. По информации The Sun, у Роналду диагностировано растяжение связок, которое не помешает ему выйти на поле 26 мая.

Напомним, португалец получил травму во время матча с Барселоной (2:2). Криштиану травмировался, когда забивал гол на 14-й минуте встречи и был заменен в перерыве.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Криштиану Роналду, Реал Мадрид, Барселона, травма
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь