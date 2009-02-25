Реал Мадрид – Ливерпуль: статистика встреч

Реал и Ливерпуль поборются за титул в финале Лиги чемпионов.

Мадридский Реал и Ливерпуль в субботу, 26 мая, сыграют в финале Лиги чемпионов сезона 2017/18, который пройдет в Киеве.

За всю историю мадридская и ливерпульская команды встречались 5 раз и все они были еврокубковыми (четыре раза команды встречались в Лиге чемпионов и один еще в Кубке чемпионов).

Интересно, что среди всех матчей ни разу не фиксировалась ничья: на счету Ливерпуля три победы, в копилке Реала – две.

Очные встречи Ливерпуля и Реала:

04.11.2014 Лига чемпионов Реал Мадрид Ливерпуль 1:0 22.10.2014 Лига чемпионов Ливерпуль Реал Мадрид 0:3 10.03.2009 Лига чемпионов Ливерпуль Реал Мадрид 4:0 25.02.2009 Лига чемпионов Реал Мадрид Ливерпуль 0:1 27.05.1981 Кубок чемпионов Ливерпуль Реал Мадрид 1:0

Напомним, что финал Лиги чемпионов Реал Мадрид – Ливерпуль состоится 26 мая в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид – Ливерпуль, которая начнется традиционно в 21:45 по киевскому времени.

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