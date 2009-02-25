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Реал Мадрид – Ливерпуль: статистика встреч

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Реал и Ливерпуль поборются за титул в финале Лиги чемпионов.
Реал Мадрид – Ливерпуль: статистика встреч
Реал Мадрид – Ливерпуль: статистика встреч
Getty Images

Мадридский Реал и Ливерпуль в субботу, 26 мая, сыграют в финале Лиги чемпионов сезона 2017/18, который пройдет в Киеве.

За всю историю мадридская и ливерпульская команды встречались 5 раз и все они были еврокубковыми (четыре раза команды встречались в Лиге чемпионов и один еще в Кубке чемпионов).

Интересно, что среди всех матчей ни разу не фиксировалась ничья: на счету Ливерпуля три победы, в копилке Реала – две. 

Очные встречи Ливерпуля и Реала:

04.11.2014Лига чемпионовРеал МадридЛиверпуль1:0
22.10.2014Лига чемпионовЛиверпульРеал Мадрид0:3
10.03.2009Лига чемпионовЛиверпульРеал Мадрид4:0
25.02.2009Лига чемпионовРеал МадридЛиверпуль0:1
27.05.1981Кубок чемпионовЛиверпульРеал Мадрид1:0

Напомним, что финал Лиги чемпионов Реал Мадрид – Ливерпуль состоится 26 мая в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид – Ливерпуль, которая начнется традиционно в 21:45 по киевскому времени.

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Теги: Реал Мадрид, Ливерпуль, статистика встреч, Лига Чемпионов, финал, плей-офф, футбол
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