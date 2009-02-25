Реал Мадрид – Ливерпуль: статистика встреч
Мадридский Реал и Ливерпуль в субботу, 26 мая, сыграют в финале Лиги чемпионов сезона 2017/18, который пройдет в Киеве.
За всю историю мадридская и ливерпульская команды встречались 5 раз и все они были еврокубковыми (четыре раза команды встречались в Лиге чемпионов и один еще в Кубке чемпионов).
Интересно, что среди всех матчей ни разу не фиксировалась ничья: на счету Ливерпуля три победы, в копилке Реала – две.
Очные встречи Ливерпуля и Реала:
|04.11.2014
|Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|Ливерпуль
|1:0
|22.10.2014
|Лига чемпионов
|Ливерпуль
|Реал Мадрид
|0:3
|10.03.2009
|Лига чемпионов
|Ливерпуль
|Реал Мадрид
|4:0
|25.02.2009
|Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|Ливерпуль
|0:1
|27.05.1981
|Кубок чемпионов
|Ливерпуль
|Реал Мадрид
|1:0
Напомним, что финал Лиги чемпионов Реал Мадрид – Ливерпуль состоится 26 мая в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.
Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид – Ливерпуль, которая начнется традиционно в 21:45 по киевскому времени.
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