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Реал Мадрид – Ливерпуль: где смотреть матч Лиги чемпионов

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Где смотреть матч Лиги чемпионов Реал Мадрид – Ливерпуль? iSport.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет финал Лиги чемпионов Реал Мадрид – Ливерпуль.
Реал Мадрид – Ливерпуль: где смотреть матч Лиги чемпионов
Реал Мадрид – Ливерпуль: где смотреть матч Лиги чемпионов

Мадридский Реал и Ливерпуль в субботу, 26 мая, сыграют в финале Лиги чемпионов сезона 2017/18, который пройдет в Киеве.

В Украине финальный матч Лиги чемпионов Реал Мадрид – Ливерпуль в прямом эфире покажут на телеканалах Украина и Футбол 1. Также данный матч можно посмотреть на таких русскоязычных каналах, как Матч ТВ и Беларусь ТВ

Напомним, что финал Лиги чемпионов Реал Мадрид – Ливерпуль состоится 26 мая в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. 

Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид – Ливерпуль, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Теги: Реал Мадрид, Ливерпуль, где смотреть, Лига Чемпионов, финал, плей-офф, футбол
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