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Финал Лиги чемпионов: стал известен судья матча Реал – Ливерпуль

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Определился арбитр, который обслужит финальный матч ЛЧ на НСК Олимпийский.
Милорад Мажич
Милорад Мажич
Getty Images

УЕФА назначил арбитра, который будет судить финальный матч Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский Реал и Ливерпуль. Им стал сербский судья Милорад Мажич.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, 45-летнему рефери будут помогать его соотечественники Милован Ристич и Далибор Джурджевич. Четвертым судьей будет француз Клемен Турпен, дополнительные помощники судьи – Ненад Джокич и Данило Груич.

Напомним, что финал Лиги чемпионов сезона 2017/18 между Реалом и Ливерпулем состоится в субботу, 26 мая, в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. Начало матча – в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который начнется в 21:45.

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Теги: Милорад Мажич, судья, финал, Лига Чемпионов, Реал Мадрид, Ливерпуль, футбол
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