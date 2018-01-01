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Хрен его знает: Усик ответил на вопрос, кто выиграет Лигу чемпионов

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Украинский боксер собирается посетить матч, если будет находится в Киеве.
Александр Усик - фанат Барселоны
Александр Усик - фанат Барселоны
instagram.com/usykaa

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в тяжелом весе украинец Александр Усик во время общения с фанатами в Instagram Storys дал прогноз на победителя финала Лиги чемпионов.

"Меня ребята спрашивают "Реал или Ливерпуль?" Хрен его знает. Барселона!", - сказал Усик и похихикал.

Кроме того, Александр заявил, что собирается посетить финал Лиги чемпионов, если в это время будет в Киеве, но болеть будет за красивую игру, поскольку Барселона играть не будет.

Напомним, в финале главного европейского клубного турнира сыграют Ливерпуль и мадридский Реал. Матч состоится 26 мая на стадионе НСК Олимпийский.

Ранее сообщалось, что в Киеве взвинтили цены на квартиры под финал ЛЧ, да и киевские отели установили заоблачные цены на время проведения финала ЛЧ

Ранее iSport.ua предлагал своим читателем принять участие в голосовании и ответить на вопрос, кто в этом году сумеет выиграть Лигу чемпионов.

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Теги: финал Лиги Чемпионов, Лига Чемпионов
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