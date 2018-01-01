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Стало известно, где будут жить в Киеве Реал и Ливерпуль во время финала ЛЧ

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Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая на НСК Олимпийский в Киеве.
Реал и Ливерпуль - финалисты Лиги чемпионов
Реал и Ливерпуль - финалисты Лиги чемпионов
uefa.com

Мадридский Реал прилетит в Киев в четверг, 24 мая. Мадридцы остановятся в гостинице "Опера".

В тот же день в столицу Украины прибудет и Ливерпуль, который разместится в пятизвездочном отеле "Интерконтиненталь".

Также стало известно, в какой форме сыграют финалисты. Игроки Реала и Ливерпуля выйдут на поле в традиционных цветах - белом и красном соответственно.

Традиционные предматчевые тренировки команд пройдут 25 мая на НСК Олимпийский. Ливерпуль выйдет на газон в 18:00, Реал - в 20:00. 

Юрген Клопп начнет пресс-конференцию в 17:15, Зинедин Зидан - в 19:15. 

Ранее сообщалось, что в Киеве взвинтили цены на квартиры под финал ЛЧ.

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Теги: Реал, Ливерпуль, Киев, Лига чемпионов, НСК Олимпийский
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