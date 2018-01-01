Укрзализниця предложила футбольным фанатам жить на вокзалах

Болельщики, приехавшие на финал ЛЧ в Киев, смогут не переплачивая найти место для ночлега.

Укрзализниця предлагает болельщикам Лиги чемпионов, которые приедут в Киев 26 мая на финал, арендовать комнаты отдыха на вокзалах. Об этом сообщает официальный сайт Укрзализници.

Заблаговременного бронирования на вокзалах нет, но стоимость номеров не меняется. Поэтому те иностранцы, которые захотят арендовать комнаты отдыха на вокзале, смогут существенно сэкономить.

В Укрзализнице заявили, что условия проживания в номерах на вокзалах столицы вполне приемлемы.

"В них сделан качественный ремонт, есть душевая комната, туалет, телевизор и холодильник. Также есть и двухкомнатные номера. Стоимость проживания в них составляет 200-700 грн в зависимости от устройства", - отмечают в пресс-службе.

Напомним, в финале главного европейского клубного турнира сыграют Ливерпуль и мадридский Реал. Матч состоится 26 мая на стадионе НСК Олимпийский.

Ранее сообщалось, что в Киеве взвинтили цены на квартиры под финал ЛЧ, да и киевские отели установили заоблачные цены на время проведения финала ЛЧ.

Ранее iSport.ua предлагал своим читателем принять участие в голосовании и ответить на вопрос, кто в этом году сумеет выиграть Лигу чемпионов.

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