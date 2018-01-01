Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Киеве взвинтили на цены на квартиры под финал ЛЧ

Комментариев: 0
Киевляне мечтают заработать на футбольном празднике.
В Киеве взвинтили на цены на квартиры под финал ЛЧ
Getty Images

Киеву доверили провести финал Лиги чемпионов. За заветный кубок Лиги чемпионов 26 мая на НСК Олимпийский будут бороться Реал Мадрид и Ливерпуль.

Билеты на матч Реал – Ливерпуль, стоимостью от 70 до 450 евро, раскупили очень быстро. Хотя остались еще те, кто мечтает посетить стадион бесплатно. Но тут у них другая беда – где жить?

На вопросе жилья пытаются заработать все. Киевские отели установили заоблачные цены на время проведения финала ЛЧ. Не отстают от них и владельцы квартир или домов.

На одну ночь снять аппартаменты в Киеве на сайте Booking.ua на момент написание статьи предложено было всего два варианта - по 165 000 и 250 000 гривен.

Хостел вообще всего один остался доступен по 6000 гривен.

Причем этот же хостел, но на ближайшие выходные предлагает место всего по 186 гривен.

Владельцы квартир тоже мечтают о серьезном заработке. Рядом с НСК Олимпийский квартира в ночь Лиги чемпионов стоит 160-180 тысяч гривен.

Есть варианты немного подешевле:

Почувствуйте разницу - дом под Киевом в Белогородке за 263 тысячи гривен и дом в Соломенском районе Киеве за 63 тысячи гривен.

Закончим на хорошем - адекватные цены все же есть - от 200 и 500 гривен за ночь.

Или более приземленные 1500 гривен.

Напомним, в финале главного европейского клубного турнира сыграют Ливерпуль и мадридский Реал. Матч состоится 26 мая на стадионе НСК Олимпийский.

Ранее iSport.ua предлагал своим читателем принять участие в голосовании и ответить на вопрос, кто в этом году сумеет выиграть Лигу чемпионов.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, вне игры, Лига чемпионов, финал, Киев, фото, квартира
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь