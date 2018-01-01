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Укрзализныця введет дополнительные поезда в день финала Лиги чемпионов

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Уже разработаны графики движения дополнительных поездов во Львов, Харьков и Винницу.
Укрзализныця введет дополнительные поезда в день финала ЛЧ
Укрзализныця введет дополнительные поезда в день финала ЛЧ
uefa.com

Глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов сообщил, что организация введет дополнительные поезда в день финала ЛЧ, который состоится в Киеве.

В связи с этим разработаны графики дополнительных поездов.

"Укрзализныця перевезет группы болельщиков, которые прибудут в столицу. Уже разработаны графики движения дополнительных поездов во Львов, Харьков и Винницу, где находятся региональные аэропорты", – написал Кравцов в Twitter.

Напомним, что за заветный кубок Лиги чемпионов 26 мая на НСК Олимпийский в Киеве будут бороться Реал Мадрид и Ливерпуль.

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Теги: Укрализныця, Лига чемпионов, финал, футбол
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