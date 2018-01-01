Навас признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Голкипер Реала совершил 8 сейвов в матче с Баварией.

УЕФА подвел итоги голосования болельщиков за лучшего игрока ответных матчей полуфинала Лиги чемпионов.

55% голосов набрал вратарь мадридского Реала Кейлор Навас. В борьбе за награду голкипер обошел нападающего Ливерпуля Садио Мане, который получил 45% голосов.

Напомним, Кейлор Навас совершил 8 сейвов в матче с Баварией (2:2).

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