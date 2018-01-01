Навас признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Голкипер Реала совершил 8 сейвов в матче с Баварией.
УЕФА подвел итоги голосования болельщиков за лучшего игрока ответных матчей полуфинала Лиги чемпионов.
55% голосов набрал вратарь мадридского Реала Кейлор Навас. В борьбе за награду голкипер обошел нападающего Ливерпуля Садио Мане, который получил 45% голосов.
Напомним, Кейлор Навас совершил 8 сейвов в матче с Баварией (2:2).
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