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Навас признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

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Голкипер Реала совершил 8 сейвов в матче с Баварией.
Кейлор Навас
Кейлор Навас
Getty Images

УЕФА подвел итоги голосования болельщиков за лучшего игрока ответных матчей полуфинала Лиги чемпионов.

55% голосов набрал вратарь мадридского Реала Кейлор Навас. В борьбе за награду голкипер обошел нападающего Ливерпуля Садио Мане, который получил 45% голосов.

Напомним, Кейлор Навас совершил 8 сейвов в матче с Баварией (2:2). 

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Теги: Лига чемпионов, Кейлор Навас, Реал Мадрид, Бавария
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