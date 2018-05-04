УЕФА объявил Ливерпуль победителем Лиги чемпионов

Такая информация появилась на официальном сайте УЕФА.

Официальный сайт УЕФА ошибочно написал, что победителем Лиги чемпионов 2017/18 стал Ливерпуль.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 26 мая на стадионе НСК Олимпийский в Киеве, где Ливерпуль встретится с мадридским Реалом.

В полуфинале ЛЧ Ливерпуль прошел Рому, а мадридцы по результатам двух встреч выбили Баварию.

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