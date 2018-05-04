Переключиться на мобильную версию
Тренды:

УЕФА объявил Ливерпуль победителем Лиги чемпионов

Комментариев: 1
Такая информация появилась на официальном сайте УЕФА.
Ливерпуль вышел в финал ЛЧ
Ливерпуль вышел в финал ЛЧ
twitter.com/lfc

Официальный сайт УЕФА ошибочно написал, что победителем Лиги чемпионов 2017/18 стал Ливерпуль.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 26 мая на стадионе НСК Олимпийский в Киеве, где Ливерпуль встретится с мадридским Реалом. 

В полуфинале ЛЧ Ливерпуль прошел Рому, а мадридцы по результатам двух встреч выбили Баварию

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Ливерпуль, УЕФА, Лига чемпионов, Реал Мадрид
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  04.05.2018, 14:35
Оценка:  0
гость
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " awko ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь