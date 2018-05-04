Финал Лиги чемпионов в Киеве: все о самом важном клубном матче сезона

Киев примет самое долгожданное событие сезона – финальный матч Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов – долгожданное событие для каждого болельщика футбола. На этот раз самый важный поединок турнира примет столица Украины – Киев.

За заветный кубок Лиги чемпионов 26 мая на НСК Олимпийский будут бороться Реал Мадрид и Ливерпуль. Для мадридского клуба, являющегося действующим чемпионом, этот финал станет третьим подряд, а вот "красные" доходили до этой стадии последний раз в 2007 году.

Билеты на матч Реал – Ливерпуль, стоимостью от 70 до 450 евро, раскупили очень быстро. Если вы не попали в число этих счастливчиков, а посетить стадион бесплатно все таки не удастся, то отчаиваться не стоит – в прямом эфире финальную встречу покажут телеканалы Украина и Футбол.

Кроме того, отличной идеей будет взять друзей, хорошее настроение и отправиться в фан-зону на Крещатик, где можно будет ощутить атмосферу настоящего футбольного праздника.

На стадионе же развлекать фанатов приедет британская певица Дуа Липа, которая выступит на церемонии открытия.

Если верить букмекерам, то у Реала шансов на победу немного больше, чем у соперника, но интригу никто не отменял, тем более, когда на кону такая награда.

В любом случае, матч точно не будет скучным, ведь игроки обоих команд не готовы будут просто так попрощаться с мечтой, когда она настолько близко.

Ранее iSport.ua предлагал своим читателем принять участие в голосовании и ответить на вопрос, кто в этом году сумеет выиграть Лигу чемпионов.

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