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Реал Мадрид – Ливерпуль: прогноз и ставки букмекеров на финал Лиги чемпионов

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Мадридский Реал и Ливерпуль встретятся в финале Лиги чемпионов сезона - 2017/18.
Реал - Ливерпуль: прогноз
Реал - Ливерпуль: прогноз

Реал Мадрид и Ливерпуль сыграют самый важный в сезоне матч для обеих команд - 26 мая в Киеве на НСК Олимпийский "сливочные" и "красные" встретятся в финале Лиги чемпионов.

За противостоянием будут следить болельщики со всего мира, а игроки точно отдадут на поле все, ради того, чтобы прикоснуться к заветному Кубку Лиги чемпионов.

Букмекерские конторы уже начали устанавливать коэффициенты на этот поединок. Так, букмекеры из bet365 отдают преимущество Реалу, принимая ставки на его победу с коэффициентом 2,20, а на триумф подопечных Юргена Клоппа - 3,00.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов Реал одолел Баварию, а Ливерпуль выбил Рому.

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Теги: Реал Мадрид, Ливерпуль, прогнозы на спорт, букмекеры, Лига Чемпионов, финал, плей-офф, футбол
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