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Дуа Липа откроет финал Лиги чемпионов в Киеве

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Британская поп-певица споет на церемонии открытия финала Лиги чемпионов.
Дуа Липа откроет финал Лиги чемпионов в Киеве
Дуа Липа откроет финал Лиги чемпионов в Киеве

Британская певица Дуа Липа споет на церемонии открытия финала Лиги чемпионов в Киеве. 

Пресс-служба турнира опубликовала промо-ролик на своей странице в Facebook, где и появляется певица. 

Отметим, что Дуа Липа известна песней New Rules. Смотрите также клип на музыкальную композицию британской певицы. 

Напомним, что финал Лиги чемпионов пройдет на НСК Олимпийском 26-го мая, в рамках которого встретятся мадридский Реал и Ливерпуль.

Ранее сообщалось, киевские отели установили заоблачные цены на время проведения финала. Читайте также нашу статью о том, как попасть на финал Лиги чемпионов бесплатно.

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, Дуа Липа, финал Лиги Чемпионов
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