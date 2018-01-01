Дуа Липа откроет финал Лиги чемпионов в Киеве

Британская поп-певица споет на церемонии открытия финала Лиги чемпионов.

Британская певица Дуа Липа споет на церемонии открытия финала Лиги чемпионов в Киеве.

Пресс-служба турнира опубликовала промо-ролик на своей странице в Facebook, где и появляется певица.

Отметим, что Дуа Липа известна песней New Rules. Смотрите также клип на музыкальную композицию британской певицы.

Напомним, что финал Лиги чемпионов пройдет на НСК Олимпийском 26-го мая, в рамках которого встретятся мадридский Реал и Ливерпуль.

Ранее сообщалось, киевские отели установили заоблачные цены на время проведения финала. Читайте также нашу статью о том, как попасть на финал Лиги чемпионов бесплатно.

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