В символической сборной полуфиналов ЛЧ оказалось по три игрока Реала и Ливерпуля

Стала известна символическая сборная первых и ответных матчей 1/2 финала Лиги чемпионов.

УЕФА назвал игроков, вошедших в символическую сборную по итогам полуфинальных матчей Лиги чемпионов.

В команду попало по три игрока Ливерпуля (Мохамед Салах, Роберто Фирмино, Жоржиньо Вейналдум), Ромы (Раджа Наингголан, Эдин Джеко, Александар Коларов), Реала (Марсело, Даниэль Карвахаль, Кейлор Навас) и два – Баварии (Хамес Родригес, Джошуа Киммих).

За звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов поборются вратарь Реала Кейлор Навас и вингер Ливерпуля Садио Мане.

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