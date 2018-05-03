Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В символической сборной полуфиналов ЛЧ оказалось по три игрока Реала и Ливерпуля

Комментариев: 0
Стала известна символическая сборная первых и ответных матчей 1/2 финала Лиги чемпионов.
В символической сборной полуфиналов ЛЧ оказалось по три игрока Реала и Ливерпуля
Getty Images

УЕФА назвал игроков, вошедших в символическую сборную по итогам полуфинальных матчей Лиги чемпионов.

В команду попало по три игрока Ливерпуля (Мохамед Салах, Роберто Фирмино, Жоржиньо Вейналдум), Ромы (Раджа Наингголан, Эдин Джеко, Александар Коларов), Реала (Марсело, Даниэль Карвахаль, Кейлор Навас) и два – Баварии (Хамес Родригес, Джошуа Киммих).

За звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов поборются вратарь Реала Кейлор Навас и вингер Ливерпуля Садио Мане.

Читайте также, как попасть на финал Лиги чемпионов бесплатно.

Ранее сообщалось, каким мячом сыграют в финале Лиги чемпионов. Читайте также о том, как киевские отели установили заоблачные цены на время проведения финала ЛЧ

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Ливерпуль, Лига Чемпионов, Реал, Рома, Бавария
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь