Акции британского клуба серьезно возросли после выхода в финал Лиги чемпионов.

Звезда клуба НБА Кливленда ЛеБрон Джеймс удачно инвестировал в английский Ливерпуль, заработав на успехах команды почти 25 миллионов долларов.

ЛеБрон приобрел 2% от акций команды в апреле 2011 года, заплатив 6,5 млн долларов, однако успехи команды в последние годы, в том числе выход в финал Лиги чемпионов в этом сезоне, увеличили эту инвестицию практически в пять раз.

С повышением рыночной стоимости команды доля форварда Кливленда выросла в цене почти в пять раз. Таким образом, двухпроцентная доля ЛеБрона достигла 32 млн. долларов.

Ливерпуль – не единственные инвестиции ЛеБрона Джеймса. Он также вложил деньги в техническую компанию в Силиконовой долине, компанию по изготовлению пиццы, производство обуви с Nike и партнерство с наушниками Beats By Dre.

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