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Порошенко: Финал Лиги чемпионов в Киеве будет настоящим футбольным чудом

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По мнению президента, Украина покажет, что умеет организовывать праздники.
Петр Порошенко с Мартином Калленом
Петр Порошенко с Мартином Калленом
president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко встретился с исполнительным директором UEFA Events SA Мартином Калленом, обсудив проведение финала Лиги чемпионов в Киеве.

"Большое спасибо всему исполкому УЕФА, большое спасибо всем, кто способствовал тому, чтобы этот праздник состоялся в 2018 году именно здесь. Мы напоминаем всему миру, что есть Украина, она умеет работать, умеет отдыхать. Она умеет организовывать праздники и умеет принимать своих друзей, гостей и туристов.

Я думаю, что это будет настоящее футбольное чудо, которое мы сможем посмотреть в Киеве", - также сказал Петр Порошенко отметив, что следит за "фантастическими баталиями" на футбольном поле, которые предшествуют этому финалу.

"Действительно приятно, что в этот день Киев становится столицей, которая принимает наиболее важное, наиболее праздничное событие в мире. И я убежден, что миллиарды зрителей будут смотреть этот матч", - резюмировал Глава государства.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на НСК Олимпийский. В решающем матче турнира сыграют Реал и Ливерпуль.

Узнайте, как попасть на финал Лиги чемпионов бесплатно.

Ранее сообщалось, каким мячом сыграют в финале Лиги чемпионов. Читайте также о том, как киевские отели установили заоблачные цены на время проведения финала ЛЧ

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Теги: финал Лиги Чемпионов, Киев, Петр Порошенко
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Источник: president.gov.ua

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