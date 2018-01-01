Как попасть на финал Лиги чемпионов бесплатно

Шансы попасть на матч Ливерпуля и Реала еще есть, хоть и их мало.

После того, как стали известны имена двух финалистов Лиги чемпионов, многие болельщики задались вопросом: "как попасть на финал Лиги чемпионов в Киеве?" или в лучшем случае "как купить билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве?", хотя, конечно, все мечтают там оказаться бесплатно.

Сразу стоит разочаровать многих, желающих купить билеты – в кассах их продавать не будут, а все пропуски покупаются через сайт УЕФА. Но там официальная подача заявок на покупку закончилась еще 22 марта. Желающим можно было выиграть право на приобретение парочки билетов по цене от 70 (за воротами) до 450 евро (центральные места).

УЕФА заявляет, что данный розыгрыш – единственный легальный попасть на поединок. Не сообщается, что будут делать с теми, кто откажется от покупки билетов – будет ли официальная перепродажа (как это было на Евро-2012) или же состоится новый розыгрыш…

Можно понадеяться на удачу и купить билеты у перекупщиков. Во-первых, придется переплатить – на момент написания статьи на сайте OLX было 78 объявлений о продаже билетов на финал Лиги чемпионов в Киеве по цене от 5 до 143 тысяч гривен. Во-вторых, нужно надеяться, что билет настоящий, что вас "не кинут" (УЕФА только начинает присылать билеты по почте, на руках их еще ни у кого нет) и что во время прохода на футбол у вас не возникнет проблем с билетом на не ваше имя.

На самом деле если у вас много денег, то лучше купить корпоративные места на НСК Олимпийский. Там места еще есть и помимо билета вас покормят, будут развлекать до и после матча, а еще выдадут подарок (надеемся не календарик или ручка). Но за это придется заплатить от 3200 евро до 4500 евро с человека.

И все же, статья о том, как попасть на финал Лиги чемпионов в Киеве бесплатно. А такие варианты есть и их много.

Согласно сайту УЕФА, вместимость стадиона на финале рассчитана на 63 тысячи человек, и сразу 40 700 билетов достанутся болельщикам и нейтральным зрителям. Каждая из команд-финалистов получит по 17 000 билетов, а еще 6700 билетов реализованы через сайт по продаже билетов.

Остается 22 300 билетов. Они будут выделены оргкомитету, национальным ассоциациям, коммерческим партнерам УЕФА и другим партнерам УЕФА.

Соответственно получит билеты ФФУ, как и любая друга федерация (количество билетов не уточняется). Как ФФУ будет распределять свою квоту, неизвестно, но если у вас есть знакомые в ФФУ – интересуйтесь у них. Чем выше по должности друзья – тем больше шансов достать бесплатный билет.

Главный шанс получить бесплатный билет – это квота коммерческим партнерам, а значит спонсорам, которые разыгрывают эти билеты. Тут надо быть счастливым человеком, а еще придется съесть много чипсов, много выпить пива, отрыть депозит в банке или даже, возможно, купить автомобиль. Все зависит от того, какой из спонсоров разыгрывает билеты.

Есть еще один способ побывать на финале Лиги чемпионов в Киеве. Не просто бесплатно, а еще и получить за это деньги. Как удалось узнать iSport.ua, набор в стюарды еще не завершен и шанс попасть туда есть. Особенно девушкам. При этом, футбол посмотреть не удастся, потому что вам придется следить за зрителями, но зато потом можно будет рассказывать, что вы были на НСК Олимпийский в тот вечер.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на НСК Олимпийский. В решающем матче турнира сыграют Реал и Ливерпуль.

Ранее сообщалось, каким мячом сыграют в финале Лиги чемпионов. Читайте также о том, как киевские отели установили заоблачные цены на время проведения финала ЛЧ

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