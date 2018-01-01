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Салах: Финал Лиги чемпионов – это не матч между мною и Роналду

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Мохамед Салах прокомментировал выход Ливерпуля в финал Лиги чемпионов.
Мохамед Салах
Мохамед Салах
Getty Images

Лидер Ливерпуля Мохамед Салах считает, что финал Лиги чемпионов – это не матч между ним и лидером Реала Криштиану Роналду.

"Это не будет финал между Мохамедом Салахом и Криштиану Роналду. Я играю за отличный клуб с хорошими игроками, так что выход в финал Лиги чемпионов – это командная работа. Я не смог бы сделать это в одиночку. Когда мы забиваем гол, это означает, что мы все выполнили свою работу хорошо. Когда мы пропускаем, это означает, что всем нам нужно работать лучше", – приводит слова Салаха ресурс SportsMole.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов пройдет в Киеве 26-го мая. 

Ранее сообщалось, что Рома поздравила Салаха с выходом в финал Лиги чемпионов. 

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Теги: футбол, Ливерпуль, Реал, финал Лиги Чемпионов, Мохамед Салах
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