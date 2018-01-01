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УЕФА доволен подготовкой Киева к финалу Лиги чемпионов

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26 мая столица Украины примет финал главного еврокубка.
Виталий Кличко и Кубок Лиги чемпионов
Виталий Кличко и Кубок Лиги чемпионов
ФФУ

Инспекторы УЕФА провели одну из последних проверок и остались довольны подготовкой Киева к финалу Лиги чемпионов, в котором встретятся Реал и Ливерпуль.

"Наступила самая активная фаза подготовки к финалу. Несмотря на определенные проблемы, которые возникали ранее, сейчас я абсолютно уверен, что все будет хорошо.

УЕФА доволен ходом подготовки и высоко оценивает в этом процессе работу ФФУ, правительства страны, руководства Киева и всех остальных структур", - передает слова представителя УЕФА Мартина Каллена сайт ФФУ.

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Теги: Киев, Лига чемпионов, УЕФА, Реал, Ливерпуль, ФФУ
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