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Киевские отели установили заоблачные цены на время проведения финала ЛЧ

Комментариев: 4
Цены в отелях Киева на время проведения финала Лиги чемпионов выросли в 3-10 раз.
Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2017/18 состоится в Киеве
Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2017/18 состоится в Киеве
Getty Images

Киевские отели планируют солидно разбогатеть на финале Лиги чемпионов.

Согласно сайту booking.com, цены на гостиницы с оценкой от 6 до 8 достигают 350 тысяч гривен/ночь. Стоимость на проживание будут варьироваться в зависимости от расстояния до НСК Олимпийский.

На невероятную наценку обратил внимание журналист Василий Конов в социальной сети Twitter. Он опубликовал скриншот, полученный от британских коллег – на нем цена за сутки в Киеве стартует от 52,5 тысяч гривен.

Напомним, в финале главного европейского клубного турнира сыграют Ливерпуль и мадридский Реал. Матч состоится 26 мая на стадионе НСК Олимпийский.

Ранее iSport.ua предлагал своим читателем принять участие в голосовании и ответить на вопрос, кто в этом году сумеет выиграть Лигу чемпионов.

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Теги: футбол, вне игры, Лига чемпионов, финал, Киев, фото
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  03.05.2018, 14:31
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гость
Страна барыг... И, да, я в ней живу, к сожалению.
Онотоле  (аноним)  03.05.2018, 14:23
Оценка:  0
Онотоле
Ахххххххевшие выродки.
Лучше бы сделали норм условия, а не "евроремонт" с облупанными стенами и отсутствием горячей воды.
гость  (аноним)  03.05.2018, 14:21
Оценка:  0
гость
о..хуевшие
гость  (аноним)  03.05.2018, 14:17
Оценка:  0
гость
Малахольные...
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