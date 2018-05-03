Киевские отели установили заоблачные цены на время проведения финала ЛЧ
Киевские отели планируют солидно разбогатеть на финале Лиги чемпионов.
Согласно сайту booking.com, цены на гостиницы с оценкой от 6 до 8 достигают 350 тысяч гривен/ночь. Стоимость на проживание будут варьироваться в зависимости от расстояния до НСК Олимпийский.
На невероятную наценку обратил внимание журналист Василий Конов в социальной сети Twitter. Он опубликовал скриншот, полученный от британских коллег – на нем цена за сутки в Киеве стартует от 52,5 тысяч гривен.
Напомним, в финале главного европейского клубного турнира сыграют Ливерпуль и мадридский Реал. Матч состоится 26 мая на стадионе НСК Олимпийский.
Ранее iSport.ua предлагал своим читателем принять участие в голосовании и ответить на вопрос, кто в этом году сумеет выиграть Лигу чемпионов.
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Лучше бы сделали норм условия, а не "евроремонт" с облупанными стенами и отсутствием горячей воды.