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Салах: У нас есть одна игра, чтобы выиграть Лигу чемпионов

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Мохамед Салах уверен, что Ливерпуль может выиграть ЛЧ.
Мохамед Салах
Мохамед Салах
Getty Images

Полузащитник Ливерпуля Мохамед Салах пообещал болельщикам выиграть Лигу чемпионов. После ответного матча с Ромой и выхода в финал египтянин отправился к трибунам, чтобы поблагодарить фанатов.

"Сейчас мы вышли в финал Лиги чемпионов. У нас есть одна игра, чтобы выиграть этот турнир. До начала турнира я говорил, что мы постараемся выиграть Лигу чемпионов. Но теперь да... теперь мы в финале и мечта близка", – сказал он в интервью журналисту датского телевидения.

Напомним, Ливерпуль прошел в финал по итогам двух матчей с Ромой – 5:2, 2:4.

Ранее сообщалось о том, что "волки" поздравили Мохамеда Салаха с выходом в финал Лиги чемпионов

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Теги: Мохамед Салах, Ливерпуль, Реал Мадрид, Рома, Лига чемпионов, футбол
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