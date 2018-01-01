Клопп: У Реала есть опыт, а у Ливерпуля нет, но мы на кураже

Юрген Клопп с нетерпением ждет финала ЛЧ.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился впечатлением от выхода команды в финал Лиги чемпионов по итогам полуфинального противостояния с Ромой.

"Слушайте, мы были в финале Кубка лиги и не выиграли его. Люди не говорят мне на улице с тех пор "спасибо, что вывели нас в финал". Мы были в финале Лиги Европы. Я не видел у нас трофеев по итогу этих матчей. В Мелвуде не хранят серебряные медали. Жаль, но такова игра. Так что нам еще предстоит поработать. Выйти в финал – здорово, я делал это несколько раз, но выиграть его еще лучше. Мы будем готовы.

Не думаю, что можно иметь больше опыта выступления в турнире, чем Реал. Кажется, около 80 процентов команды играла во всех этих финалах – четыре раза за последние пять лет – и они по-прежнему вместе. Так что если говорить об опыте, то у них он есть, а у нас его нет. Но мы на кураже, можете себе представить. Мы с нетерпением ждем финала, но сначала нам предстоит провести еще "два полуфинала Лиги чемпионов" в Премьер-лиге. Первым делом надо подумать об этом. Потом у нас будет две недели на подготовку к финалу, и мы с пользой проведем это время", – передает слова Клоппа пресс-служба Ливерпуля.

Напомним, Ливерпуль проиграл Роме в ответном матче полуфинала, но прошел в финал по итогам двух матчей – 5:2, 2:4.

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