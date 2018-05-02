Рома поздравила Салаха с выходом в финал Лиги чемпионов
Ливерпуль уступил Роме в ответном полуфинальном поединке Лиги чемпионов сезона-2017/18, однако по сумме двух встреч сумел пробиться в финал, где встретится с мадридским Реалом.
Несмотря на вылет, итальянский клуб нашел в себе силы и пожелал удачи Мохамеду Салаху, который еще в прошлом сезоне защищал цвета "волков".
"Больно, что невероятная мечта пройти весь путь до финала в Киеве разрушена, но ты будешь там, пусть и в цветах другой команды. Удачи тебе в финале ЛЧ, Мохамед", – говорится в записи в Twitter-аккаунте Ромы.
It hurts so much that #ASRoma’s incredible dream of going all the way to Kiev is over but you’ll be there in your new colours.— AS Roma English (@ASRomaEN) May 2, 2018
Good luck in the #UCL final @MoSalah#ForzaRoma #YNWA pic.twitter.com/BOsVgoKLjI
Ранее сообщалось о том, что Ливерпуль посвятил выход в финал своему раненому фанату.
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