Финал Лиги чемпионов в Киеве: Реал или Ливерпуль?
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Накануне стали известны финалисты Лиги чемпионов сезона-2017/18, которые разыграют главный европейский клубный трофей 26 мая в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.
Реалу удалось выбить Баварию, а Ливерпуль по сумме двух встреч прошел Рому.
Кому, по вашему вниманию, удастся выиграть Лигу чемпионов в этом году?
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