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Финал Лиги чемпионов в Киеве: Реал или Ливерпуль?

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Предлагаем нашим читателям принять участие в опросе.
Опрос: кто выиграет Лигу чемпионов сезона-2017/18?
Опрос: кто выиграет Лигу чемпионов сезона-2017/18?
Getty Images

Накануне стали известны финалисты Лиги чемпионов сезона-2017/18, которые разыграют главный европейский клубный трофей 26 мая в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Реалу удалось выбить Баварию, а Ливерпуль по сумме двух встреч прошел Рому.

Кому, по вашему вниманию, удастся выиграть Лигу чемпионов в этом году?

 

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Теги: футбол, Лига чемпионов, финал, Реал Мадрид, Ливерпуль
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