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Накануне стали известны финалисты Лиги чемпионов сезона-2017/18, которые разыграют главный европейский клубный трофей 26 мая в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Реалу удалось выбить Баварию, а Ливерпуль по сумме двух встреч прошел Рому.

Кому, по вашему вниманию, удастся выиграть Лигу чемпионов в этом году?

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