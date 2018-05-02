4 вывода после ответного полуфинала Ливерпуля и Ромы

Ливерпуль пропустил в Риме четырежды, но вышел в финал Лиги чемпионов.

Ливерпуль вышел в финал Лиги чемпионов, несмотря на поражение в Риме 2:4. Команды выдали полуфинал не менее яркий, чем первое их противостояние неделей ранее.

Редактор iSport.ua Виталий Володько рассказывает о четырех выводах, которые можно сделать после матча Ромы с Ливерпулем.

Мечта Клоппа становится явью

Три года назад Юрген Клопп пришел в Ливерпуль, чтобы вернуть команде славные времена и сейчас он очень близок к этому. За время своей работы он вывел команду в финал Кубка Лиги, финал Лиги Европы и вот теперь в финал Лиги чемпионов – восьмой в истории Ливерпуля.

Вот только предыдущие два финала с Ливерпулем Клопп проиграл, а чтобы вписать свое имя и имя игроков команды в историю, а вместе с тем вернуть команде славные времена, нужны трофеи. Победа в Лиге чемпионов – как раз тот случай, когда мечту можно сделать явью.

Рому подвело неумение играть на выезде

Римская Рома сенсационно вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Она не считалась фаворитом на выход из группы с Атлетико и Челси, но вышла в плей-офф с первого места. Ей прогнозировали вылет от Шахтера, а потом от Барселоны в плей-офф, но она дошла до полуфинала и была близка к выходу в финальный матч.

Залогом успеха римлян стали домашние матчи – на Стадион Олимпико “волки“ разгромили Челси, Барселону, забили четыре гола Ливерпулю, добыли нужную победу над Шахтером. Вот только неумение играть на выезде стоило очень много команде – они не проиграли только в двух из шести выездных матчах. Для потенциального финалиста Лиги чемпионов – это много. Поэтому даже домашняя победа над Ливерпулем 4:2 не дала римлянам путевки в финал.

Ливерпуль – слишком “романтическая“ команда

Первый матч Ливерпуля с Ромой стал самым результативным в полуфиналах Лиги чемпионов за 23 года с тех пор, как в 1995 году Бавария и Аякс забили семь голов. 13 голов за два матча побили рекорд Ювентуса и Монако сезона 1997/98.

Эти результаты – подтверждение “романтичности“ команды Клоппа, которая славится силой атаки и уязвимостью защиты. На троих форварды Ливерпуля забили 29 голов, побив рекорд Реала, но в то же время команда очень много пропускает, что может дорого ей обойтись в финале.

Реал будет фаворитом финала

Учитывая то, как Ливерпуль играет в защите, как Реал выиграл, уступая по игре Баварии, а также еврокубковый опыт игры в финалах “сливочных“, именно команда Зидана видится фаворитом киевского финала Лиги чемпионов.

Клопп не умеет играть в финалах, проиграв пять последних со своими командами, а Зидан, напротив, за два с половиной года работы в команде вывел Реал уже в третий финал Лиги чемпионов и первые два выиграл. У Ливерпуля отличная линия атаки, но хватит ли этого? Узнаем в Киеве 26 мая.

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Виталий Володько, iSport.ua