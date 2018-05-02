Президент Ромы призвал УЕФА сделать видеоповторы в Лиге чемпионов

Джеймс Паллотта пожаловался на два неназначенных пенальти в ворота Ливерпуля.

Президент Ромы Джеймс Паллотта после ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с Ливерпулем (4:2) пожаловался на отсутствие системы видеоповторов в главном еврокубке.

"Абсолютно ясно, что VAR необходима Лиге чемпионов, чтобы такие вещи больше не случались. Вы можете посмотреть сами. Джеко не был в офсайде, и его снесли в штрафной. На 65-й минуте игроки Ливерпуля "сыграли в гандбол" — это видели все, кроме судьи. На 67-й минуте Шика зажимают в коробочку.

Я знаю, что трудно винить рефери, когда мы проиграли по итогам двух матчей, но Ливерпуль должен был остаться вдесятером уже после 63-й минуты. Еще раз поздравляю Ливерпуль, у них отличная команда. Но если мы не внедрим VAR в Лигу чемпионов, такие вещи, как эта, станут полным посмешищем", — цитирует Паллотту Football Italia.

Напомним, Ливерпуль прошел в финал Лиги чемпионов, где встретится с мадридским Реалом.

В матче Рома - Ливерпуль было установлено множество рекордов.

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