Итоги ответного полуфинального поединка ЛЧ Рома – Ливерпуль в цифрах.

Ливерпуль уступил Роме в ответном полуфинальном поединке Лиги чемпионов сезона-2017/18, однако по сумме двух встреч сумел пробиться в финал, где встретится с мадридским Реалом.

В этом матче командам удалось побить сразу несколько достижений:

– Рома и Ливерпуль установили рекорд результативности полуфиналов ЛЧ – по итогам двух встреч было забито 13 голов.

– Мерсисайдцы побили рекорд по количеству забитых голов за один сезон в Лиге чемпионов. Второй мяч Вейналдума стал 46-м для команды за 14 матчей. Ранее рекорд результативности принадлежал Барселоне, которой удалось забить 45 мячей за 16 игр в Лиге чемпионов в сезоне-1999/2000.

– Также "красные" достигли восьмого еврокубкового финала — на три больше, чем любая другая команда АПЛ.

– Джеко удалось забить в 5-ти подряд поединках самого престижного клубного турнира Европы. Босниец стал первым футболистом в истории Ромы, который достиг подобного.

– Ливерпуль стал первой командой, которой удалось поразить ворота Ромы на Стадио Олимпико в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

– Салах, Фирмино и Мане побили рекорд Роналду, Бэйла и Бензема в ЛЧ. Атакующая тройка английского клуба забила уже 29 голов в текущем сезоне ЛЧ. До этого рекорд принадлежал Роналду, Бэйлу и Бензема, которые в сезоне-2013/14 забили 28 голов за мадридский Реал.

Смотри также видео голов и обзор матча Рома – Ливерпуль.

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