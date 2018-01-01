Ливерпуль посвятил победу своему раненному фанату

Игроки Ливерпуля после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с Ромой поддержали своего болельщика Шона Кокса.

Ливерпуль празднует выход в финал после ответного матча с Ромой Getty Images

Ливерпуль уступил Роме в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов, но по сумме двух встреч пробился дальше. В решающем поединке мерсисайдцы встреттся с мадридским Реалом.

Выход в финал "красные" посвятили своему болельщику, который угодил в больницу после нападения двух фанатов римского клуба. По окончании игры футболисты растянули соответствующий баннер: "Шон Кокс – ты никогда не будешь одинок".

Также главный тренер команды Юрген Клопп заявил следующее:

"Выход в финал мы отвоевали ради нашего болельщика Шона Кокса, который в данный момент находится в больнице. Мы говорили об этом с ребятами перед игрой, думали об этом, и теперь мы в финале".

Смотри также видео голов и обзор матча Рома – Ливерпуль.

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