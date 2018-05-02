Ди Франческо: Рома могла выйти в финал, а вместо этого потратила время впустую

Главный тренер Ромы прокомментировал ответный полуфинальный поединок Лиги чемпионов, в котором его команда обыграла Ливерпуль.

Эусебио Ди Франческо прокомментировал победу над Ливерпулем в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

"Я испытываю гнев и сожаление, потому что верю в то, что мы могли выйти в финал, а вместо этого потратили время впустую. Для Ромы важен этот опыт, но мы могли забивать больше голов Ливерпулю, так как шансов было предостаточно. Я действительно разочарован вылетом из турнира, но хочу похвалить своих игроков, потому что они почти идеально сыграли во второй половине матча.

Для нас важно, чтобы Рома вновь вышла на первые роли в Лиге чемпионов в следующем сезоне, но сначала нужно обеспечить себе высокое место в чемпионате Италии. Мы можем достичь большего, я не сомневаюсь.

Конечно, если бы арбитр наказал Ливерпуль красной карточкой и назначил пенальти, это могло сыграть нам на руку. Но мы тоже ошибались и поплатились за эти ошибки", – приводит слова наставника Ромы Mediaset Premium.

Напомним, Рома сумел победить Ливерпуль в ответном поединке 1/2 финала Лиги чемпионов, однако в финал пробились мерсисайдцев по сумме двух встреч, где встретятся с мадридским Реалом. Смотри также видео голов и обзор матча Рома – Ливерпуль.

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