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Клопп: Ливерпулю нужно играть намного лучше

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Наставник Ливерпуля прокомментировал выход своей команды в финал Лиги чемпионов.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Юрген Клопп подвел итоги ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с Ромой.

"Выход в финал мы отвоевали ради нашего болельщика Шона Кокса, который в данный момент находится в больнице. Мы говорили об этом с ребятами перед игрой, думали об этом, и теперь мы в финале.

Сегодня Ливерпулю невероятно повезло, мы это знаем. Игроки Ромы действовали напористо, рисковали во многих моментах, но все обошлось хорошо для нас. К сожалению, мы не использовали свободное пространство, которое получали, и проиграли этот матч уже после первого пропущенного гола.

Что я могу сказать? Мне все равно, что мы финалисты. Нам нужно играть намного лучше, чем сегодня, но хорошая новость заключается в том, что мы можем это сделать", – цитирует главного тренера Ливерпуля Mediaset Premium.

Напомним, мерсисайдцы уступили Роме в ответном поединке 1/2 финала Лиги чемпионов, но вышли в финал по суммех двух встреч, где сыграют с мадридским Реалом. Смотри также видео голов и обзор матча Рома – Ливерпуль.

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Теги: футбол, Ливерпуль, Рома, Лига чемпионов, Юрген Клопп
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