Ливерпуль уверенно прошел Рому и сыграет в Киеве с Реалом

Несмотря на поражение в Риме, Ливерпуль завоевал путевку в Киев.

В Риме завершилась ответная полуфинальная встреча Лиги чемпионов сезона-2017/18, где определился второй участник грядущего финала в Киеве. Им стал Ливерпуль.

Поединок начался довольно активно. Римляне ожидаемо понеслись вперед с первых минут. Но ставка хозяев на быстрый гол не увенчалась успехом, напротив, уже на 9-й минуте “волкам“ пришлось доставать мяч из своих ворот. Фирмино отдал отличную передачу на Мане, после чего последний точным ударом открыл счет в матче. Спустя 6 минут Роме удалось установить паритет благодаря автоголу Милнера, однако ненадолго – в середине тайма Вейналдум снова вывел свою команду вперед.

Во второй половине матча подопечные Клоппа полностью отдали инициативу итальянцам. Одним из моментов сумел воспользоваться Джеко. Ундеру удался неплохой выстрел по воротам Ливерпуля, который сумел отразить Кариус, но на подборе первым оказался босниец – 2:2. Роме удалось еще забить дважды под занавес встречи, однако эти гол, по большому счету, ни на что не повлияли. Дубль оформил Наингголан.

Таким образом, Ливерпуль довольно уверенно прошел полуфинальную стадию и по сумме двух поединков оказался сильнее Ромы. В финале, который состоится в Киеве на НСК Олимпийский, “красные“ встретятся с мадридским Реалом.

Рома – Ливерпуль 4:2 (первый матч – 2:5)

Голы: Милнер, 15 (в свои ворота), Джеко, 52, Наингголан, 86, 90+4 (с пенальти) – Мане, 9, Вейналдум, 26.

Рома: Алиссон – Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов – Пеллегрини (Ундер, 53), Де Росси (Гоналон, 69) – Шик, Наингголан, Эль Шаарави (Антонуччи, 75) – Джеко

Ливерпуль: Кариус – Александр-Арнольд, Ловрен, Ван Дейк, Робертсон – Милнер, Хендерсон, Вейналдум – Салах, Фирмино, Мане (Мане, 83).

Предупреждения: Флоренци, Манолас – Ловрен, Робертсон.