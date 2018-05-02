Ливерпуль побил рекорд каталонской Барселоны по результативности в евросезоне.

Ливерпуль установил рекорд по результативности в розыгрыше Лиги чемпионов Getty Images

Ливерпуль побил рекорд по результативности в одном розыграше Лиги чемпионов, который ранее принадлежал Барселоне.

Гол Жоржиньо Вейналдума на 25-й минуте игры полуфинального матча против Ромы стал для "мерсисайдцев" 46-м в нынешнем сезоне. Чтобы покорить данную отметку команде Юргена Клоппа понадобилось 14 матчеq.

Отметим, что предыдущий рекорд принадлежал каталонской Барселоне, которая в сезоне-1999/00 забила 45 голов в 16 поединках.

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