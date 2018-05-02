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Ливерпуль установил рекорд по результативности в розыгрыше Лиги чемпионов

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Ливерпуль побил рекорд каталонской Барселоны по результативности в евросезоне.
Ливерпуль установил рекорд по результативности в розыгрыше Лиги чемпионов
Ливерпуль установил рекорд по результативности в розыгрыше Лиги чемпионов
Getty Images

Ливерпуль побил рекорд по результативности в одном розыграше Лиги чемпионов, который ранее принадлежал Барселоне. 

Гол Жоржиньо Вейналдума на 25-й минуте игры полуфинального матча против Ромы стал для "мерсисайдцев" 46-м в нынешнем сезоне. Чтобы покорить данную отметку команде Юргена Клоппа понадобилось 14 матчеq. 

Отметим, что предыдущий рекорд принадлежал каталонской Барселоне, которая в сезоне-1999/00 забила 45 голов в 16 поединках. 

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, Рома, Ливерпуль
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